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Mardin Haberi: Mardin'de 82 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi

Mardin'de 82 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi

18:4113 Nisan 2017
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Mardin'de 82 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi
Mardin'de 82 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)  MARDİN Artuklu Üniversitesi'nde eğitim gören 82 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Artuklu Üniversitesi yemekhanesinde yemekten sonra rahatsızlanan öğrencilerde zehirlenme belirtisi ortaya çıktı. Fenalaşan öğrencilerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da ambulanslarla hastaneye gitti. Yemekten zehirlendikleri belirlenen öğrencilerden 16'sı Mardin Devlet Hastanesi'nde, 66 öğrenci de kentteki diğer hastanelerde tedaviye alındı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Öğle yemeği menüsündeki tavuk kızartma, pirinç pilavı, halka tatlı ve yoğurt yiyen öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri üniversiteye gelerek, hem yemeklerden, hem de içilen sudan numune aldı. 

DHA

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