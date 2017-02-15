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Mardin Haberi: Mardin'de PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu

Mardin'de PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu
18:3915 Şubat 2017
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Mardin'de PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu
Mardin'de PKK'lıların konferans için kullandığı sığınak bulundu

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapılmak üzere hazırlanmış oda bulunan yeraltı sığınağı bulundu.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından 15 Şubat'ta Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapmak üzere hazırlanmış 1 oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulunduğu ve sığınak içerisinde çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, yürütülen operasyonlar kapsamında 2 şahıs hakkında işlem başlatıldığını da belirtildi.

DHA

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