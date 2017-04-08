Mardin'de trafik kazası: 2 polis öldü, 1 yaralı (2)

2 POLİS İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Dün kazada hayatlarını kaybeden polis memurları Ali Rıza Yılmaz ve Sedat Balıkçı için bugün Mazıdağı'nda cenaze töreni düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Halit Benekli, Belediye Başkanı Hikmet Erdil, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbıyık, ilçedeki sivil toplum, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından hayatlarını kaybeden polis memurlarının özgeçmişi okundu. Törende sinir krizleri geçiren yakınlarının tabutlara sarılması, duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Daha sonra okunan duaların ardından Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Rıza Yılmaz'ın cenazesi Hatay'a, polis memuru Sedat Balıkçı'nın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Eskişehir'e gönderildi.

DHA