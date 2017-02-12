Mardin'in kırsal 9 mahallesinde sokağa çıkma yasağı

MARDİN'in Ömerli, Nusaybin ve merkez Artuklu ilçelerinin 9 mahallesinde PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon kapsamında bugünden itibaren ikinci duyuruya kadar sokağa çıkama yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ömerli İlçesi'nin kırsal kesimdeki Sulakdere ve Aytepe, Nusaybin İlçesi'nin İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu, merkez Artuklu İlçesi'nin Yardere ve Ahmetli mahallelerinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada bölücü terör örgütü üyelerinin sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek, şüpheli görülen kişilerin evlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak arama yapmak maksadıyla operasyonel faaliyet icra edileceği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 12 Şubat 2017 Pazar günü saat 06.00 itibari ile Ömerli İlçesi'ne bağlı olan Sulakdere, Aytepe mahalleri, Nusaybin İlçesi'ne bağlı olan İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahalleleri, Artuklu İlçesi'ne bağlı olan Yardere ve Ahmetli mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

DHA