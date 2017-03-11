Market hırsızları kameraya yakalandı

ELAZIĞ'da 2 kişinin, kapı kilidini demir makasla kestikleri marketten 2 bin 500 lira tutarında sigara çaldığı anlar, saniye saniye işyerinin kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında İzzetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, keşif yaptıktan sonra demir makas ile marketin kilitlerini kesti. Çevre sakinlerinin gürültüyü fark etmesi üzerine şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra geri dönen 2 şüpheli, ellerindeki çuvala sigaraları doldurup olay yerinden uzaklaştı. Gürültüye uyanan üst kattaki daire sakininin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay, saniye saniye marketin güvenlik kamerasına yansırken, polis yaklaşık 2 bin 500 liralık sigara çalan şüphhelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA