Market hırsızlığı şüphelilerini savcının dikkati yakalattı

İZMİR'in Dikili İlçesindeki bir alışveriş merkezinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2'si kadın 4 kişi, Dikili Cumhuriyet Savcısı Tunç Özkan'ın dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı.

Dikili Cumhuriyet Savcısı Tunç Özkan, geçen 6 Mart'ta adliye lojmanlarındaki evinin penceresinden dışarıyı seyrederken, park halinde, camları koyu renk filmli, beyaz bir otomobili farkedip, durumdan şüphendi. Bir süre otomobili pencereden takip eden Savcı Özkan, araçtan inen bir kişinin hemen karşıdaki bir marketler zincirine gittiğini farkedip, takibini sürürdü. Bir süre sonra çeşitli ürünlerle dolu market arabasıyla otomobilinin yanına dönen kişinin hızlı bir şekilde ürünleri boşaltması üzerine şüphelenen Savcı Özkan, durumu polise bildirip, aracın plakasını verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, otomobil durdurmak istedi. Ancak, otomobildekiler 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacının ardından polis, havaya ateş ederek, otomobili durdurdu.

Otomobildeki A.Ö., Z.Y., A.Ş. ve L.K. gözaltına alındı. 2'si kadın 4 şüphelinin Ege Bölgesi'nin çeşitli yerlerinde benzer şekilde hırsızlık yaptıkları belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Şüphelilerin yakalanma anları çevredeki meraklı kalabalık tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

DHA