Market sahibi tüfekli hırsız avına çıktı

ADANA'da bir marketin arka kapısını kırarak giren 2 hırsız, sigara ve diz üstü bilgisayarı poşetlere koyup çalmak istedi. Çevredekiler, fark ettikleri hırsızları av tüfeği ile kovaladı. Çaldıklarını otların arasına atan hırsızlan, karanlıkta kayıplara karıştı.

Selahattin Sarıkaya, Merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki marketi akşam saatlerinde kapatıp evine gitti. Saat 02.00 sıralarında marketin karşısında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları, Sarıkaya'nın işyerinde el feneri ışığının yanıp söndüğünü fark etti. İçeride hırsız olabileceğini düşünen akaryakıt istasyonu çalışanları, Sarıkaya'yı ve polisi telefonla arayarak durumu bildirdi. İşyerinin soyulduğunu haber alan Sarıkaya ile çocukları evdeki ruhsatlı av tüfeğini de alarak markete geldi. Sarıkaya, marketin ön kapısına yönelirken, av tüfeğini alan oğlu da binanın arkasına geçti. Bu sırada polis ekipleri de geldi. El feneri ışığında marketi kontrol eden ekipler, hırsızların kaçtığını belirledi. Tüfekli genç, marketin yan tarafındaki otluk alanı, polis ekipleri ise ara sokakları aramaya başladı. El feneri ışığında moloz yığınları, hayvan ağılları binaların arasına dalan polis, uzun süre hırsızları aradı. Çöp konteynerlerine kadar bakan polisler, hırsızların izine rastlamadı.

Av tüfeği ile hırsız arayan market sahibi Selahattin Sarıkaya'nın çocukları ise hırsızların poşete doldurup, kaçarken attıkları sigara ve malzemeleri buldu. Daha önce de işyerine hırsız girdiğini belirten Selahattin Sarıkaya, kendisini telefonla arayıp bilgi veren akaryakıt istasyonu çalışanlarına, 'Niye müdahale etmediniz' diye tepki gösterdi.

Sarıkaya'nın işyerinden çalınan malzemeler ekipler tarafından bulunarak teslim edilirken, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

DHA