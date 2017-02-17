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Diyarbakır Haberi: Marketler zincirinin 3'üncü şubesini soyamadan yakalandı

Marketler zincirinin 3'üncü şubesini soyamadan yakalandı
10:2817 Şubat 2017
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Marketler zincirinin 3'üncü şubesini soyamadan yakalandı
Marketler zincirinin 3'üncü şubesini soyamadan yakalandı

DİYARBAKIR'da, bir marketler zincirinin 2 şubesini silahla soyan, 3'üncü şubeyi de soymak için hazırlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hizmet veren bir marektler zincirinin iki şubesinin farklı tarihlerde soyulması üzerine çalışma başlattı. 11 Ocak ve 9 Şubat tarihlerinde gerçekleşen soygunları yapan kar maskeli silahlı şüpheli polisin operasyonu ile yakalandı. Şüphelinin kar maskeli ve elinde pompalı tüfekle 3'üncü şubeyi soymak üzere gözetleme yaparken yakalandığı belirtildi. Silahlı soygun, nitelikli yağma ve nitelikli yağmaya teşebbüs suçlarından adlliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

 

DHA

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