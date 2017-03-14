Markette sıra bekleme kavgası: 1 ağır yaralı

KAYSERİ’de, markette kasa sırası bekleme tartışması sonucu baba Şaban Ceylan ile oğlu Mahmut Ceylan, Yusuf Tekeli’yi bıçakla ağır yaraladı.

Olay, merkez Melikgazi İlçesi Belsin Kocatepe Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Marketten satın aldıkları ürünler sonrası kasaya gelen 37 yaşındaki Yusuf Tekeli ile 53 yaşındaki Şaban Ceylan ve oğlu 16 yaşındaki Mahmut Ceylan arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba-oğul ellerine geçirdikleri bıçakla Yusuf Tekeli’yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri gönderildi. Markete gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Tekeli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri de baba ve oğlunu gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirilen şüpheliler, ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA