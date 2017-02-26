Marketteki hırsızlık kamerada, 3 kişi tutuklandı

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, bir marketteki hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Market ile birlikte toplam 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle Samsat İlçesi'nde gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir marketten sigara, bilgisayar ve 450 lira para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen A.D., F.A., B.K. ve İ.D. isimli şüpheliler polisler tarafından takibe alındı. Şüpheliler, çaldıkları motosikleti Samsat İlçesi'nde satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin Girne, Hürriyet ve Fatih mahallelerindeki 5 ayrı hırsızlık olayının daha failleri oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A., B.K. ve İ.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 yaşındaki A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin, markette hırsızlık yapmaları görülüyor.

DHA