Marketteki kadına şişeyle saldırıp kasayı soyan şüpheli yakalandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, müşteri gibi girdiği markette raftan aldığı içki şişesiyle işyeri sahibi 25 yaşındaki Gözde Türk Keleş’in kafasına vurup kasadaki paraları alarak kaçan 50 yaşındaki Nuri Bayram, annesine ait otomobille gezerken yakalandı.

Olay, dün Murtaza Mahallesi, Dış Çeşme Sokak'taki markette meydana geldi. Müşteri gibi markete giren kişi, Gözde Türk Keleş'ten sigara istedi. Kimliği belirsiz kişi, sigarayı vermek için arkasını dönen Keleş'e, raftan aldığı içki şişesiyle saldırdı. Kadının başına şişeyle vuran şüpheli, kasadaki 150 lirayı alarak kaçtı. Yaralanan Keleş’e kaldırıldığı özel hastanede başına 8 dikiş atıldı. Market sahibi, tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olması nedeniyle taburcu edildi.

Çevredeki güvenlik kamera ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, olayı Ereğli Belediyesi’nde taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalıştığı öne sürülen Nuri Bayram’ın yaptığını belirledi. Polisin yaptığı çalışma sonucu Bayram, bugün annesine ait otomobille gezerken kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan Bayram, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bu sırada market sahibi Keleş’in yakınları emniyete götürüldüğü sırada Bayram’a tepki gösterdi. Bayram’ın, ifadesinin ardından ‘Yağma ve kasten yaralama’ suçlarından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DHA