Marketteki kar maskeli soygun kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, marketten 5 bin lira değerinde sigara ve içki çalan kar maskeli 49 yaşındaki İsmail A. ve ona yardım ettiği iddia edilen 34 yaşındaki Ramis G., yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Çayırlı Köyü’nde, dün gece marketin kapısını tornavida ve demir çubukla açan kişi, 5 bin lira değerinde 100 paket sigara ve 17 şişe içki ile kasadaki bir miktar parayı da alarak kaçtı. Marketin üst katında oturan kişinin gürültüyü fark edip haber vermesiyle gelen market sahibi, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Önce kar maskeli soyguncunun kaçtığı aracın plakası belirlendi. Ardından kimliği de belirlenen ve İsmail A. olduğu saptanan şüpheli kısa sürede yakalandı. Otomobilde yapılan incelemede marketten çalınan sigara ve içkiler bulundu. İsmail A. ve ona yardım ettiği iddia edilen Rasim G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA