Marketten 15 bin TL'lik sigara ve içki çalındı

ANTALYA'da sabaha karşı marketin ön kapısını kıran hırsızlar, güvenlik kameralarını kullanılamaz hale getirdikten sonra 15 bin liralık içki ve sigara çaldı.

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı saat 04.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi Arpet Sitesi altında bulunan markette yaşandı. Markete gelen hırsızlar, getirdikleri aletlerle ön cephedeki kapıyı kırıp içeri girdi. İçkilerin bulunduğu reyondan çok sayıda içki ile sigara çalan hırsızlar, güvenlik kameralarını da etkisiz hale getirdi.

Sabah işyerine geldiğinde soygunu fark eden market sahibi Oğuzhan Ünal, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 15 bin lira değerinde içki ve sigara çalındığı söyleyen Oğuzhan Ünal, "Hırsızlar kapıyı zorlayarak açmış. Önce güvenlik kamerasını devreden çıkardıktan sonra olayı gerçekleştirmişler. İnşallah bir an önce hırsızlar bulunur" diye konuştu.

DHA