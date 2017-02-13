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İstanbul Haberi: Marmara Üniversitesi önünde gerginlik

Marmara Üniversitesi önünde gerginlik
13:0413 Şubat 2017
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Marmara Üniversitesi önünde gerginlik
Marmara Üniversitesi önünde gerginlik

 

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, (DHA) Marmara Üniversitesi önünde Akademisyenlerin okullarından uzaklaştırılmasını protesto eden yaklaşık 20 kişilik gruba bir başka öğrenci grubu müdahale etti. Gerginlik sırasında soda şişelerinin atıldığı görüldü. Polis, açıklama yapan gruba yönelen diğer öğrenci grubuna engel olmaya çalıştı. Bu sırada arbede yaşandı. Aralarında akedemisyenlerin de bulunduğu grup adına yapılan açıklamada, " Marmara Üniversitesi'nden 23 akademisyen ihraç edildi. Bu hükümetin temsilcileri dahi bu kararın arkasında duramadılar. Hükümetin temsilcileri suçu; topu YÖK'e attı. YÖK rektörlere attı. Biliyoruz bu suçu hep birlikte işlediler. Bu hukuksuzluğu hep beraber gerçekleştirdiler. Üniversitelerde rektörlükler adeta ispiyonculuk yaparak, isimler vererek bu şekilde bu sonucun ortaya çıkmasına neden oldular." denildi.

 

DHA

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