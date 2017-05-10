Marmara Üniversitesi'nde ihraç edilen akademisyene destek eylemi

OHAL kapsamında KHK ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nden Yrd.Doç.Dr. Özgür Müftüoğlu öğrencileri ve meslektaşları tarafından uğurlandı.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci ve akademisyen Yrd. Doç.Dr. Özgür Müftüoğlu'nu hem uğurladı, hem de destem eylemi yaptı. Grup, “Akademi susturulamaz, geri döneceğiz' yazılı pankart açtı. Bir süre slogan atan grup adına yapılan açıklamada, akademisyenlerin üniversitelerde toplumun geniş kesimlerinin çıkarlarını savundukları için hedef haline geldikleri anlatıldı. Açıklamanın ardından akademisyen Müftüoğlu, öğrencileriyle birlikte hatıra ı çektirdi.

DHA