Marmaris yağmura teslim

MARMARİS'te 4 gün önce başlayan yağmurda metrekareye toplam 284 kilo yağış düştü, Hisarönü Mahallesi'nde bazı evleri su bastı.

Marmaris'te 4 gün önce başlayan yağmur giderek etkisini artırdı. Mevsim normallerinin üzerinde yağışla metrekareye toplam 284 kilo yağmur düştü. En şiddetli yağmur dün gece başlayıp aralıksız devam etti. Son 24 saatte metrekareye 99 kilo yağmur düştüğü bildirildi. Hisarönü Mahallesi'nde taşan dere yatağı yollarda su taşkınlarına neden oldu, bazı ekili araziler sular altında kaldı. 50'ye yakın arı kovanı selden zarar gördü. Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu yanındaki iki evi su bastığı için eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Marmaris'te en son 12 Aralık 1992'de metrekareye 466 kilo yağmur düştüğü için sel felaketi yaşanmış, çok sayıda araç suda sürüklenerek denize ulaşmıştı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağmur yarın akşama kadar ekisini sürdürmesi bekleniyor.

DHA