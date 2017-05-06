Marmaris'te 1 kişi FETÖ'den tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce memurluktan ihraç edilen 40 yaşındaki A.A., gözaltına alınıp tutuklandı.

Gıda Tarım İlçe Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan A.A., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir ay önce ihraç edildi. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'nın hakkında gözaltı kararı verdiği A.A., dün polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen A.A.'nın evinde de arama yapıldı.

A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. A.A., 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA