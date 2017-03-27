Marmaris'te deniz kıyısı polenle kaplandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nin turistik İçmeler Mahallesi'ndeki Altın Sahil'de, çam ağaçlarının rüzgardan dağılan polenleri, denizin bir bölümünü sarıya boyadı.

Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki turistik İçmeler Mahallesi'nde bulunan Altın Sahil adlı halk plajı sarıya büründü. Çevrede bulunan çam ağaçlarının kozalar ve çiçeklerinden, rüzgarın etkisiyle polenler denize saçıldı. Kısa süre içinde deniz üzeri 20 metre uzunluğunda polen kaplandı, suyu sarıya bürüdü. Görenler durum karşısında belediye ekipleri aradı. Sahile gelen Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü ve uzman ekipler, numune alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde durumun çam ağacı kozalarından rüzgarın etkisiyle dökülen polen olduğu tespit edildi. Kıyıya vuran polenler, belediye ekipleri tarafından ağlarla temizlendi. Her yıl bahar ayına geçişlerde bu tür olayın yaşandığını vurgulayan Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Mevsimsel bir olay. Çam ağacı ve çiçekler polenleri şiddetli rüzgarla denize dökülmüştür. Birkaç gün sonra bu görüntü sürecektir. Endişelenecek bir durum yoktur. Gerekli temizlik yapılmıştır" dedi.

DHA