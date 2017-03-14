Marmaris'te iş adamı 'ByLock'tan gözaltına alındı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen iş adamı 58 yaşındaki İ.D. gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, bugün saat 20.00 sıralarında FETÖ/PDY'nin haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen iş adamı İ.D. iş yerinde gözaltına alındı. Kent merkezinde döviz büroları ve bir kurumsal firmanın börekçi şubesi işleten İ.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terör Mücadele Grup Amirliği'nde sorguya alındı. İ.D.'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada cep telefonları, bilgisayarlar ve çeşitli evraklara incelenmek üzere el konuldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden İ.D.'nin sabah saatlerinde mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

DHA