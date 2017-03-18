Marmaris'te sahte rakıya 1 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde düzenlenen operasyonda 168 şişe sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, bugün saat 15.30'da, kent merkezine 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'nde bir kişinin kamyonetle dolaşarak alkollü içki satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerin yaptığı takipte, şüphelinin restoranlara piyasa fiyatının üçte birine rakı satışı yaptığı tespit edildi. Şüpheli, 41 yaşındaki Engin Yıldız, bir restoran çıkışında gözaltına alındı. Kamyonette yapılan aramada kolilere konulmuş 168 şişe sahte rakı buldu.

5607 sayılı kanuna muhalefetten 3 kaydı bulunan Engin Yıldız, kamyonetle birlikte emniyete götürüldü.

Yapılan analizde bandrollerin ve rakının sahte olduğu belirlendidi. Sahte içkiler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA