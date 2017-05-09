Marmaris'te tatilcilerin rüzgar keyfi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan lodos denizcileri olumsuz etkilerken; bazı tatilci ve turistler ise rüzgarın keyfini çıkardı.

Marmaris kent merkezinde bugün öğle saatlerinde etkisini artıran lodosun saatteki hızı 30 kilometreyi buldu. Hayatı olumsuz etkileyen rüzgar yüzünden günübirlik gezi tekneleri bağlı bulundukları limanlarda kaldı. Marmaris-Rodos seferleri, 1 günlüğüne iptal edildi. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, kaptanlara telsizle fırtınayla ilgili uyarıda bulundu. Açık denizde bulunan yatlar ve balıkçı tekneleri körfeze geri dönüş yaptı.

Yaşamı etkileyen hava şartlarına rağmen tatilci ve yabancı turistler anın keyfini çıkardı. Sahildeki Atatürk, Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde yürüyen turistler, lodos rüzgarının oluşturduğu dalgalarla özçekim yaptı. Yat Limanı'nda yürüyüş yapan ve bisiklet süren turistler, boyu birkaç metreyi bulan dalgaların kıyıya çarpmasıyla ıslandı. Kimi tatilciler, sahilde bulunan kafeterya ve restoranlarda oturarak dalgaların kıyıya vurmasının görüntülerini izleyerek içeceklerini yudumladı.

UÇURTMA SÖRFÜ KEYFİ

Yaz mevsiminde rüzgarı gören heyecan tutkunları, Atatürk Caddesi'ndeki sahile koştu. Uçurtma kayakları ve uçurtma sörflerini kapıp kendilerini denize bırakan sporcular, hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan lodosla dans etti. Sporcular akrobatik hareketleriyle ilçe körfezini renklendirirken, turistler hem seyretti hem de çekti. Uçurtma ve rüzgar sörfü yapan Hamdi Çakıroğlu, 'Lodosu görünce hemen sahile akın ettik. Bu havalar bizi mutlu ediyor' dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 15 derece civarında seyrettiğini belirtti. Rüzgarın aralıklarla 20- 40 kilometre arasında değiştiğini, yarından itibaren, yağmur ardından sıcakların artacağını bildirdi.

DHA