Marmaris'te tek kişilik Hollanda protestosu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MARMARİS'te, Müftülük'te görevli memur Yaşar Yiğit, omzuna Türk bayrağı asarak Atatürk Anıtı önünde yağan yağmura rağmen Hollanda'yı protesto etti.

Marmaris'te ihtiyaç sahibi kimselere yaptığı yardımlar nedeniyle çevresinde 'Olumlu Yaşar' olarak tanınan Yaşar Yiğit, dün gece Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde omzunda Türk bayrağı ile gelerek, Hollanda'ya tepkisini dile getirdi. Yiğit, gece boyunca yağan yağmura rağmen tek kişilik eylemini sürdürdü. Çevresindeki kişileri de eylemine destek vermeye çağıran Yiğit, memur olduğunu belirtip, eylemine destek vermeyi kabul etmeyen bir vatandaşa, "Ben de devlet memuruyum ama geleceğim için buradayım. Türkiye'de yaşıyorsan hakkını vereceksin. Yarın bir gün tepki vermediğin için çocuğun hesap soracak. Buyurun birlikte olalım" diye karşılık verdi.

Yiğit, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bana 18 yıl yetiştirme yurtlarında baktı. Beni, sizlerin vergileriyle büyüterek bugünlere getirdi. Evimde bebeğimi ve eşimi bırakıp protesto için, devletime görevimi yapmak için geldim. Hollanda ve Almanya benim bakanımı rehin alabilecekse, 80 milyon Türk milletine kafa tutuyorsa onların arkasındaki güç kim ise protesto ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükleri sahipsiz değildir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Bir Türk dünyaya bedeldir' Hollandalı ve Alman yetkilileri Bir Türk'ün nasıl dünyaya bedel olduğunu görecek, göstereceğiz" dedi.

DHA