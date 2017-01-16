Marmaris'te yamaçtan düşen kayalar korkuttu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, yağmur nedeniyle yamaçtan kopan kayalar bir evin bahçesine düşerek elektrik ve telefon direklerini devirdi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, mahalleye 2 saat elektrik verilemedi.

Olay, Turunç Mahallesi'nde bugün gündüz saatlerinde meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle 35 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlanan kayalar bir evin bahçesine girerek elektrik ve telefon direklerini devirdi. Gürültüyü duyan evdekiler bahçeye çıktıklarında yuvarlanmış kayaları görerek durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, direklerdeki elektriği kesildikten sonra kayaları kaldırdı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana gelirken, mahalleye 2 saat elektrik verilemedi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA