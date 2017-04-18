Marmaris'te YSK'ya 'Hayır' eylemi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, CHP İlçe Teşkilatı'nın girişimiyle bir araya gelen sivil toplum örgütleri 16 Nisan Halk Oylaması sonuçlarına ve YSK'nın kararına tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 800 kişilik grup YSK'yı protesto etti. 'Hayır biz kazandık' pankartı açan grup, 'Atı çalan Üsküdar'ı geçemedi', Yasal Soygun Kurulu', 'Gayrimeşru anayasa yemiyoruz', 'YSK darbesine hayır' sloganları attı. Eyleme CHP'nin yanı sıra Vatan Partisi, Demokrat Parti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Veli-Der, Kıyıları Koruma ve Gözetleme Derneği, Marmaris Halk Harekâtı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Eğitim-Sen, Bir İnsan Derneği, Vardiya Bizde Platformu, Marmaris Belediyesi Kent Meclisi Kadınlar Grubu, Türkiye Emekli ve Malulen Astsubaylar Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Marmaris Hayvan Hakları Koruyucuları Derneği destek verdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nı okuyan grup adına basın açıklamasını yapan CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yücel, helikopter kazasında şehit olan 12 asker için başsağlığı dilerken, 'Yolsuzlukların alkışlandığı, hırsızların utanmadan güldüğü o balkonlardan yükselen cılız sesler, değil bizi, kendi balkonlarımızdan çaldığımız tencere-tava sesini bile artık bastıramaz. Şimdi daha yüksek sesle bu mücadeleyi, bu birikimi, bu inancı korumanın tam zamanıdır. Bu referandumun galibi biz olduk. Çıkan sonuçları halkımız görüyor ve desteğini veriyor. Bundan sonra sokaklarda ve sosyal medyada yılmadan, bıkmadan ve her türlü engellemelere rağmen mücadelemiz devam edecektir' dedi.

Marmaris CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, 'Gece-gündüz devletin hiçbir imkânına sahip olmadan yüreğini ortaya koyarak mücadele veren tüm yurttaşlarımızın hakkını çalanlara itirazımız var. Referandum süresince nasıl çoban ateşini Marmaris'ten yaktıysak bundan sonra da her türlü engellemelere rağmen itiraz eylemlerimiz devam edecektir' diye konuştu.Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem, olaysız şekilde son buldu.

DHA