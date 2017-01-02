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Kocaeli Haberi: Martılar buz tutan denizin üstünde

Martılar buz tutan denizin üstünde
13:082 Ocak 2017
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Martılar buz tutan denizin üstünde
Martılar buz tutan denizin üstünde

İZMİT'te denizin kıyı kesimleri buz tuttu. Martılar ve karabataklar, buz tutan denizin üstünde kondu.
İzmit'te gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. İzmit Körfezi'nin sığ kesimleri buz tuttu. İzmit Seka Park'ta sahile yakın kesimler buz tutarken, martılar ve karabatak kuşları buz tutan denizin üzerine kondu. Sabah gezmeye çıkanlar buz tutan denizin üzerindeki martıları ve karabatakları ladı. Balıkçı Sabri Curnal, "3 yıl önce de böyle oldu. Balığa çıkarken buzları kıra kıra balığa çıktık. İskelenin çevresi buz tuttu. Sabah geldiğimde martılar karabataklar buzun üzerinde yürüyordu" dedi.

  

DHA

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