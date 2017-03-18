Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye şampiyonası final müsabakalarıyla sona arecek

MASA TENİSİ Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda devam ediyor. Şampiyona yarın final müsabakalarıyla sona arecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kayseri’de yapılan Yıldızlar Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası 24’ü bayan 24’ü erkek 48 takımın katılımıyla yapılıyor. Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu’nda oynanan müsabakaların ilk gününde 48 takım mücadele etti. Şampiyona hakkında açıklama yapan Masa Tenisi İl Temsilcisi Halil Adak, "Şampiyonaya, 24 erkek ve 24 bayan takımı olmak üzere 48 takım katılıyor. 250’ye yakın sporcu burada boy gösterecek. Bugün takım müsabakaları tamamlanacak. Yarın tek ve çift bayan-erkek müsabakaları yapılacak ve turnuva sona erecek. Burada derece elde eden sporcular, yıldız erkek ve bayan milli takımı oluşturacak. Şampiyonada derece yapanlar aynı zamanda Avrupa’da yapılacak olan müsabakalara katılma hakkı elde edecekler” diye konuştu.

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DHA