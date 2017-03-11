Masaj salonuna fuhuş baskını

ADANA'da fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın yapılan masaj salonu işletmecileri 37 yaşındaki Leyla Y. ile 46 yaşındaki Ali İ. gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Yenimahalle'de bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, Ahlak Bürosu ekipleri çalışma başlattı. 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın karşısındaki masaj salonuna giren ekipler işyeri ortakları Leyla Y. ve Ali İ.'yi gözaltına aldı. Salona gelen müşterilerle cinsel ilişkiye girdikleri ileri sürülen 2 masör de ifade için Ahlak Bürosu'na götürüldü. Gelen müşterilerle para karşılığı fuhuş yaptıklarını söyleyen kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen Leyla Y. ile Ali İ. fuhuş için yer temin etmek ve aracılık yapmak suçlarından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, masaj salonu ise mühürlendi.

DHA