Mattis: Teröre karşı Türkiye'yle birlikte çalışmak istiyoruz (2)

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rakka'yı terör örgütü IŞİD'den kurtarılması için düzenlenen operasyonla ilgili konuştu. Danimarka'da bulunan Mattis, burada yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye'nin gidilecek yol konusunda aynı görüşte olmadıklarını ama bunu çözeceklerini söyledi.

IŞİD'e karşı mücadelede müttefik ülkelerin yetkilileriyle bir araya gelen Jim Mattis, Türkiye'nin Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basat Öztürk ile de bir araya geldi.

Mattis açıklamasında, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede Türkiye'yle birlikte çalışmak istediğini belirtti.

15 ülke bir araya geldi.

Terör örgütü IŞİD'e karşı Suriye ve Irak'ta savaşan koalisyona dahil 15 ülkenin savunma bakanları ile üst düzey yöneticileri bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bir araya geldi.

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Görüntü Dökümü:

– Mattis'in açıklamaları

DHA