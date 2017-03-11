Mavi bayrak heyecanı başladı

TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda 2017 yılında Mavi Bayrak almak isteyen plaj ve marinaların dosyaları, ulusal jürinin ön incelemesi ardından Danimarka'daki uluslararası jüriye gönderildi.

Ulusal jürinin inceleyerek onay verdiği aday dosyalar, Mavi Bayrak Projesi'nin uluslararası koordinasyonunun merkezinin bulunduğu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gönderildi. Uluslararası jürinin birkaç aşamalı yaptığı inceleme ardından mavi bayrak almaya hak kazanan plajlar mayıs ayında açıklanacak. Uluslararası alanda 1987 yılında, Türkiye'de ise 1993 yılında uygulanmaya başlanan mavi bayrak programı heyecanı başladı. 2016 yılında 444 mavi bayraklı plaj sayısıyla, 588 mavi bayraklı İspanya'nın ardından ikinci olan Türkiye'nin yerini koruyacağı düşünülüyor. Programa üye 47 ülke arasında en çok mavi bayrağa sahip ikinci ülke unvanını taşıyan Türkiye'nin mavi bayrak başkentini ise Antalya oluşturuyor.

Mavi Bayrak Projesi'nin Antalya ayağını izyeyerek sezon süresince kriter denetimleri gerçekleştiren Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, Antalya'nın 201 mavi bayraklı plaj ile, Türkiye'nin en çok mavi bayrağa sahip bölgesi olduklarını vurguladı.Aynı zamanda Antalya uzun yıllardır dünyada en çok mavi bayrağın olduğu kent unvanını elinde tutmaktadır diyen Atasoy, "Antalya olarak başarımızı kanıtlamış olduğumuzu düşünüyoruz. Sayıyı arttırmak öncelikli hedefimiz değil. Öncelikli hedefimiz mevcut sayıyı korumak ve plajların kriterler açısından niteliğini arttırmaktır. Bir plajın Mavi Bayrak ödülünü kazanabilmesi için su kalitesi, güvenlik, çevre yönetimi, çevre eğitimi, donanım ve hizmetlere dair uluslararası düzeyde kabul edilmiş 33 kriteri sağlaması gerekiyor. Adaylar bu kapsamda belirleniyor" dedi.

Uluslararası jürinin onayından sonra ve sezonda yapacağımız denetimlerde tüm şartları yerine getiren plajlara 2017 yılı Mavi Bayrak ödülleri verilecektir diyen Atasoy, "Dolayısıyla ödül alma süreci çok da kolay olmuyor esasında. Ödül bir yıllığına verildiği ve her yıl yenilenmesi gerektiğinden ödülün sürekliliğini sağlamak son derece önem arz etmektedir" diye konuştu.

DHA