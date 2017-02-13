MB anketi: Enflasyon beklentisi yüzde 8.87'ye yükseldi

– Merkez Bankası'nın anketinde, 2017 yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri yükselirken, ekonomik büyüme (GSYH) beklentisi değişmedi.

Dolar kuru beklentileri

Merkez Bankası'nın Şubat ayı beklenti anketi sonuçlarına göre 2017 yılsonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 3.86 lira iken, bu anket döneminde 3.88 liraya yükselirken, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 3.96 lirada kaldı.

Aylık enflasyon beklentileri

2017 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.69 iken, bu anket döneminde yüzde 0.62 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 0.76’da kaldı. Nisan ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0.95 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon beklentileri

Bir önceki anket döneminde yüzde 8.48 olan cari yılsonu TÜFE beklentisi, Şubat anketinde yüzde 8.87'ye yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8.21 ve yüzde 7.59 olarak gerçekleşti.

12 Ay sonrası enflasyon beklentileri

2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24.3 olasılıkla yüzde 7.507.99 aralığında, yüzde 31.8 olasılıkla yüzde 8.00-8.49 aralığında, yüzde 20.2 olasılıkla ise yüzde 8.50-8.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 48.9 olasılıkla yüzde 6.50-7.49 aralığında, yüzde 39.5 olasılıkla ise yüzde 7.50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33.9'unun beklentilerinin yüzde 6.50-7.49 aralığında, yüzde 64.3'ünün beklentilerinin ise yüzde 7.50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

Cari açık beklentileri

Bir önceki anket döneminde 35.4 milyar dolar olan 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde 35.6 milyar doları oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38.2 milyar dolar ve 37.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2.9 oldu. 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3.6 iken, bu anket döneminde yüzde 3.5'e geriledi.

DHA