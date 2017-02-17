MB reeskont kredilerinin geri ödemesi lira ile de yapılabilecek

Merkez Bankası'nın 1 Ocak'tan önce kullandırdığı reeskont kredilerinin geri ödemeleri lira ile de yapılabilecek.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır"denildi.

Açıklamaya göre, bu işlemlerde Merkez Bankası tarafından 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacak.