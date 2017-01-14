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Ankara Haberi: Meclis Başkanı Kahraman'ın tedavisine kendi konutunda devam edilecek

Meclis Başkanı Kahraman'ın tedavisine kendi konutunda devam edilecek
11:5314 Ocak 2017
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Meclis Başkanı Kahraman'ın tedavisine kendi konutunda devam edilecek
Meclis Başkanı Kahraman'ın tedavisine kendi konutunda devam edilecek

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisine Sağlık Bakanlığı yetkililerin bilgisi ve kontrolünde, hastanenin de desteğiyle kendi konutunda devam edileceği belirtildi.

Güven Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle; "TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ın 29 Aralık 2016 tarihinden bu zamana hastanemizde devam etmekte olan tıbbı bakım ve tedavisi, hastane ortamından, kendisinin ve ailesinin talebiyle, Sağlık Bakanlığı yetkililerin bilgisi ve kontrolünde, hastanemizin de desteğiyle kendi konutunda devam ettirilecektir." denildi.

DHA

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