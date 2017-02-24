Meclis üyesi ile tartışan esnafın işyerini mühürleyen belediye başkanına soruşturma izni

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Zonguldak'ın Kilimli Belediye Başkanı CHP'li Ali Aslankılıç ve 3 zabıta görevlisi hakkında, meclis üyesi ile tartışan esnafın ruhsatsız işyerini mühürlerken ruhsatlı işyerini de mühürleyerek mağduriyete yol açtıkları iddiasıyla soruşturma izni verdi.

CHP'li belediye meclis üyesi Aşkın Keskin, geçen yıl 4 Ağustos'ta Güney Mahallesi'nde otomobilini yıkattığı oto yıkama dükkanında işyeri sahibi İsmet Akgün ile tartıştı. Meclis üyesi, iddiaya göre aracının yıkanmasını ofiste beklerken yasak olduğu gerekçesiyle kendisini dışarıya davet eden işyeri sahibine tepki gösterdi. İddiaya göre tartışmanın ardından oto yıkama dükkanında zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde, birbirine bitişik olan oto yıkama ve oto lastik tamir dükkanlarından oluşan işyeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

İsmet Akgün, Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunurken, mühür işleminin iptali için de Zonguldak İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İdare mahkemesi yapılan işlemi usule aykırı bulurak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin de kararı onamasıyla 4 ay kapalı kalan işyeri açıldı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı da işyeri sahibi İsmet Akgün'ü haklı buldu. Bakanlık kararında, belediyenin İsmet Akgün tarafından işletilen birbirine bitişik olan iki dükkandan oto lastik tamiri atölyesinin ruhsatsız, oto yıkama atölyesinin ise ruhsatlı olduğuna dikkat çekilerek, "Ruhsatsız faaliyette bulunulan oto lastik tamiri atölyesinin kapatılması gerekirken ruhsatlı oto kuaförünün de 15 günlük süre verilmeden kapatıldığı, böylece İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ve 13’üncü maddesine aykırı hareket edildiği, meclis üyesi Aşkın Keskin ile müşteki İsmet Akgün arasında bekleme yeri konusunda yaşanan tartışmaya, adı geçen şahısların siyasi görüşleri dikkate alınarak belediye başkanınca müdahil olunduğu ve emri altında bulunan zabıta ekiplerine oto kuaförünün kapatılması talimatını verdiği, kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı bu emrin zabıta ekiplerince yerine getirilmesi sonucu müştekinin mağduriyetine sebep olunduğu ortadır. Bu nedenle Belediye Başkanı Ali Aslankılıç, zabıta amiri Kenan Yaralı, zabıta görevlileri Salih Yılmaz, Kubilay Kartal hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Belediye Başkanı Ali Aslankılıç, soruşturma izni verilmesiyle ilgili karara itiraz ettiklerini söyledi.

DHA