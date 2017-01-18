Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Haberi: Meclisteki ısırılma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Meclisteki ısırılma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı
18:2018 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Meclisteki ısırılma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Meclisteki ısırılma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Muhammet Balta'nın, arbede sırasında bacağını kimin ısırdığını görmediğini söylediği belirtildi. Savcılık, aynı gün Ankara Numune Hastanesi'nden aldığı raporu savcılığa getiren Muhammed Balta'yı kesin rapor alması için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

DHA

Elektrikli araçlarla ilgili sizi çok şaşırtacak 7 bilgi
Keşfet

Elektrikli araçlarla ilgili sizi çok şaşırtacak 7 bilgi

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar