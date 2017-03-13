Mehdi Eker: Almanya, Hollanda 'hayır' kampanyası düzenliyor. Almanya'yı Hollanda'yı niye ilgilendiriyor'

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)STOCHOLM'de AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin organize ettiği konferansa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Stockholm'den bugün İstanbul'a döndü. Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eker, Danimarka ve İsveç'te 3 günlük temaslarının olduğunu ve bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti. Eker, İsveç'te salon sahibinin PKK'lıların baskısı sonucu kiralamaktan vazgeçtiğini ve PKK'lıların protestolarının dışında herhangi bir şey yaşamadıklarını kaydetti. Eker, “PKK ve FETÖ örgünün görünen görünmeyen uzantıları 'Hayır' kampanyası düzenliyor. Demek ki herkes birlikte bir cephe halinde çalışıyorlar. Ne için Türkiye'de vatandaşların karar vereceği bir mesele. Bizim anayasamızda maddeler değişiyor. Almanya'yı Hollanda'yı niye ilgilendiriyor" dedi.

Eker, Hollanda'da yaşananların AB değerlerine ihanet olduğunu söyleyerek, “Bizi üzen Hollanda'nın Rotterdam'daki tutumu. Maalesef bazı Avrupalı politikacıların uyuyan Hitler ruhunun çıkmasıdır ortaya. Bu Avrupa açısında vahim bir durum. AB değerlerine açıkça ihanettir. Bunu temizlemek ve bu ruhun karanlığını bastırmak, gidermekte Avrupalılara düşüyor. Tarihte bu ruh Avrupa'ya dünyana ve insanlığa çok büyük bedeller ödetti. Bugün o ruhu taşıyan bazı davranışlar görüyoruz. Rotterdam'da itler ve atlarla oradaki vatandaşlarımıza yapılan saldırılar bunun tezahürü. Bu Avrupa açısından vahim bir durum. Almanya ve Hollanda'nın Türkiye'nin bir iç meselesi olan Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylamasında hayırdan yana tutum takınması ve 'hayır' kampanyası başlatmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Bütün diplomatik teammülleri yerle bir eden ikili ülke ilişkilerin ve müttefik olma durumun hiçe sayan bu tutum, kesinlikle açık şekilde kınadığımız bir durumdur. Buna karşı Türkiye Cumhuriyeti soğukkanlılığın gereğini yapacak" diye konuştu.

Eker, Avrupalı bazı ülkelerin ortak bir cephe halinde çalıştıklarını sözlerine ekleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Avrupa'nın bazı ülkeleri koyunlarında yılanlar besliyorlar. Bunları hangi maksatla besledikleri. O onların bildiği bir iş. Gerek FETÖ'nün gerek PKK'nın orada bazı uzantıları var. Onlarda bazı hükümetlerle birlikte 'Hayır' kampanyası düzenlemiş durumdalar. Türkiye'de sayın başbakanımız bunlar birlikte hareket ediyor dediğinde Türkiye'de bu yadırganmıştı. Şimdi ortaya çıktı. Almanya, Hollanda 'hayır' kampanyası düzenliyor. PKK ve FETÖ örgünün görünen görünmeyen uzantıları 'Hayır' kampanyası düzenliyor . Demek ki, herkes birlikte bir cephe halinde çalışıyorlar. Ne için Türkiye'de vatandaşların karar vereceği bir mesele. Bizim anayasamızda maddeler değişiyor. Almanya'yı Hollanda'yı niye ilgilendiriyor Terör örgütleri PKK ve FETÖ Türkiye'ye zarar vermeye çalışıyorlar. Demek ki, bunun Türkiye'ye bir yarar getireceği düşünülüyor. Bu yaranın, Türkiye'nin bu yararla buluşmasını istemiyorlar. 'Hayır' olsun istiyorlar ki demek kendilerinde bunda bir çıkar görüyorlar. İsveç hükümetinin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Beyanatta verdi Dışişleri bakanlığının sözcüsü. PKK terör örgütü oradaki vatandaşlarımız tehdit ediyor. Dün de bunu yer yer gördük. Oradaki vatandaşlarımız PKK'nın tehditlerine pabuç bırakmıyor. Bu bir mücadele, biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Haklı olduğumuz düşünüyoruz. Milletimizle birlikte bu haklı davamızı sonuna kadar götüreceğiz"



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