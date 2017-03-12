Mehdi Eker, İsveç hükümetine teşekkür etti

– AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Stokholm'de Türk işadamlarıyla buluştu, camide ve Türk dükkanlarında vatandaşlarla konuştu ve İsveç hükümetine tutumlarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in İsveç’in başkenti Stockholm’deki seçim maratonu hızlı bir tempoda geçti.

Mehdi Eker İsveç’teki Türk işadamlarıyla buluştuğu sabahki kahvaltılı toplantıya gelişinde yaptığı açıklamada, daha önce kiralanan lokalin sahibinin tehditler sonucu lokali kiralamaktan vazgeçmesine değinerek, bu durumdan PKK’yı sorumlu tuttu. Eker programının daha önceden planlandığı biçimde gerçekleşeceğini belirterek ‘‘İsveç Hükümeti’ne ziyaretim konusunda gösterdiği titiz davranışından dolayı özellikle teşekkür etmek isterim’’ diye konuştu.

Kahvaltıdan sonra Bredäng semtindeki camide vatandaşlarla sohbet ederek anayasa oylamasında vatandaşlardan ‘evet’ oyu kullanmalarını isteyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker daha sonra Türklerin yoğun olarak yaşadığı semtlerden Skärholmen’de Türk esnafın işyerlerini ziyaret ederek esnaf ve müşterilerle sohbet etti.

İsveç Polisi’nin yoğun güvenlik önlemi aldığı Eker’in ziyaretleri sırasında programının ayrıntıları basın mensuplarına dahi son anda duyuruldu. Mehdi Eker güvenlik önlemlerinin kendi güvenliklerinden ziyade, ziyaret edecekleri noktalardaki vatandaşların güvenliklerini ön planda tutmalarından kaynaklandığını söyledi.

"Tek adamlık ve diktatörlük hevesi iddiaları temelsiz"

Konuşmalarında anayasa değişikliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilen ‘tek adamlık ve diktatörlük hevesi’ suçlamalarının temelsiz olduğunu belirten Eker ‘’Bugün de geçerli olan 12 Eylül generallerinin yaptığı anayasa, cumhurbaşkanına geniş yetki veriyor, ancak hiçbir sorumluluk yüklemiyordu. Eğer Recep Tayyip Erdoğan’ın tek adamlık, diktatörlük hevesleri olsaydı anayasayı değiştirmeyi düşünmezdi’’ diyerek yeni anayasada cumhurbaşkanının eylemlerinden dolayı sorumlu olacağını söyledi.

Fittja semtinde Türk Derneği’nde vatandaşlarla kısa sohbetinin ardından aynı semtte konuşmasına ayrılan okula geçen Eker’in 300 kişilik vatandaş grubuna yaptığı konuşması sırasında biri kadın, biri de engelli bir erkek olan iki şahıs sloganlar atarak Eker’i protesto ettiler. Protestocular Türk ve İsveçli güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarılarak uzaklaştırıldılar.

Toplantı bitiminde salon dışında bekleyerek Türkiye aleyhinde slogan atmaya başlayan PKK sempatizanları ile toplantıyı terk edenler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis herhangi bir olaya meydan vermeden tarafların dağılmasını sağladı.

(lı)

Görüntü Dökümü:

Mehdi Eker'in toplantısından görüntüler

DHA