Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde anıldı

MEHMET Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği ve müzeye dönüştürülen Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ndeki evinde, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 96'ıncı yıl dönümünde anıldı.

Bayramiç Halk Eğitim Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri ve İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 96'ıncı yıldönümü programı düzenlendi. Program daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği müze evde devam etti. Müze evde Mehmet Akif'in şiirleri, müzik eşliğinde seslendirildi. Ayrıca müzik dinletisi gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy'un müze evinde düzenlenen anma programına, Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı öncesi alan darlığı nedeniyle sadece protokol üyelerinin müze evine alınacağını öğrenen Başkan Arslan, bu konuda girişimde bulundu. Programa böylelikle öğrenci ve vatandaşlar da alındı.

DHA