Mehmet Ali öğretmen 7 yıldır kayıp

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi İlçesi'nde 7 yıl önce ortadan kaybolan Fen ve Teknoloji öğretmeni 37 yaşındaki Mehmet Ali Örkmez, halen bulunamadı. Eğitim-Sen Şube Başkanı Faik Alkan, Mehmet Ali Örkmez'in akıbetinin aydınlatılmasını istedi.

Mihalgazi İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji öğretmeni Mehmet Ali Örkmez, aynı okulda görev yapan 4 öğretmenle birlikte 15 Mart 2010 tarihinde otomobille daha önce ilçeye bağlı belde olan Sakarıılıca Mahallesi'ne gitti. İddialara göre 5 öğretmen içki içtikten sonra ilçe merkezine dönerken, araçlarının mıcıra kaptırmaları nedeniyle yolda kaza yaptı. Şarampole düşen otomobilde kazayı yara almadan atlatan öğretmenler, yola çıkardıkları aynı araçla ilçeye döndü. Öğretmenlerin ifadesine göre ilçe merkezine gelindiğinde bekar olan öğretmen Mehmet Ali Örkmez otomobilden indi ve yürüyerek evine gideceğini söyledi.

Mehmet Ali Örkmez, ertesi gün sabah okula gitmeyince, durum polise bildirildi. Polislerin çilingirle açtırdıkları Örkmez'in evinde kimse bulunamadı. İlçe merkezinden geçen Sakarya Nehri'ne düşmüş olabileceği ihtimaline karşı polis, jandarma ve AKUT ekipleri arama çalışması yaptı ancak Örkmez'in izine rastlanılamadı.

'MEHMET ALİ ÖRKMEZ'E NE OLDU'

Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan yaptığı açıklamada aradan 7 yıl geçmesine rağmen Mehmet Ali Örkmez'in hala bulunamadağını söyledi. Alkan şöyle konuştu:

"Sendikamız üyesi Mehmet Ali Örkmez, Mihalgazi İlçesinde kayboldu. Yapılan arama ve yürütülen soruşturmalara rağmen aradan geçen 7 yılda hiçbir ilerleme sağlanamadı. Küçük bir ilçede herkesin bildiği, tanıdığı öğretmenin kaybolmasına ilişkin soruşturmada, geçen bunca zamana karşın hiçbir ilerleme kaydedilmemesi, soruşturmaların titizlikle yapılmadığı, hatta ihmal olduğu düşüncesini akla getirmektedir. Olayın ilk günlerinde, sendikamız ve ailenin yakın takibi ve kamuoyu baskısı ile bölgede aramalar yapılmasına rağmen soruşturma derinleştirilmemiş ve ortaya atılan iddialara ve çelişkili ifadelere rağmen yürütülen soruşturma kısa süre sonra durdurulmuştur. Geçen 7 yıl içerisinde şehri yönetenler değişse de bizler sorularımızı yanıt alana kadar sormaya devam edeceğiz. Şimdi bir kez daha soruyoruz: 'Mehmet Ali Örkmez'e ne oldu' Eskişehir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü soruşturmanın akıbetine dair kamuoyuna, ailesine ve sendikamıza açıklama yapmalıdır. Mehmet Ali'nin kaybolması normal bir kayıp vakası olarak değerlendirilemez. Bir kamu görevlisinin görev yaptığı ilçede kaybolması ve 7 yıldır akıbetinden haber alınamaması, bu şehrin yöneticileri için övünülecek bir durum olmasa gerek. Mehmet Ali Örkmez'in akıbetinin belirlenmesi, her ne yaşanmışsa olayın açığa çıkarılması, varsa sorumluların bulunması devletin sorumluluğundadır. Eğitim-Sen olarak arkadaşımızı asla unutmayacağız ve 'Kayıp öğretmen' olarak kalmasına izin vermeyeceğiz."

DHA