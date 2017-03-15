Mehmet Müezzinoğlu: 2017 Aralık sonu itibariyle işsizlik rakamları yüzde 10'un altına mutlaka inecektir

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, iktidarın başlattığı istihdam seferberliğiyle 2017'de atağa geçtiklerini belirterek, "İki gün öncesinin rakamlarına göre 309 bin 50 rakamına ulaştık. Bunu ayın 12'si itibariyle yakaladığımıza göre Mart sonunda 450 bin ila 500 bin rakamlarını yakalamış olacağız. 2017 Aralık sonu itibariyle işsizlik rakamları yüzde 10'un altına yüzde 9,5'lara mutlaka inecektir." diye konuştu.

Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun 'İstihdam Seferberliği Toplantısı'na katıldı. TİM'in Yenibosna'daki merkezinde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin evsahipliğinde 60 İhracatçı Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yer aldığı toplantıda konuşan Mehmet Müezzinoğlu, 2002'den bugüne AK Parti iktidarlarının en büyük gücünün ihracattaki artış olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlü yolculuğunun dünyada bazı ülkeleri rahatsız ettiğine vurgu yapan Bakan Müezzinoğlu, "Özellikle son dönemde dünyanın ilk 10 ekonomisine girme iddiası, bu anlamda dünyayla daha güçlü rekabet edebilme potansiyelinin varlığı bazı güç odaklarını ister istemez rahatsız etti. Son yıllarda siyasi ve ekonomik istikrarın bozulması adına birçok tuzakları, tezgahları beraber yaşadık. Bu anlamda siyasetin en büyük gücü milletin verdiği destektir." diye konuştu.

"2016'DAN GELEN YÜK 500 BİN"

Mehmet Müezzinoğlu, istihdam açısından 2016'da Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü sorunlar neticesinde olağanüstü daralma yaşandığına dikkat çekti. TÜİK tarafından bugün açıklanan 2016 Aralık ayı yüzde 12,7'lik işsizlik oranına değinen Müezzinoğlu şunları söyledi: "2016 olarak hedeflediğimiz 900 bin artı istihdamın ne yazık ki 400 binini başarabildik. Bu bize, 2016'dan istihdam sağlamamız gereken 500 bin işsizimizi 2017'de kucağımızda bulduk. Bu anlamda 2017'de çalışma hayatında istihdam seferberliğini başlattık. 2017'nin hedefi 1 milyon istihdam. 2016'dan gelen yük 500 bin. 2017'nin başından itibaren istihdamda başlatılan Milli Seferberlik projesiyle atağa geçtik."

2017 ARALIK SONU İTİBARİYLE İŞSİZLİK ORANLARI YÜZDE 10'UN ALTINA MUTLAKA İNECEKTİR"

İstihdamda 2016'nın bize yüklediği yükü büyük bir kısmını Mart sonu itibariyle ortadan kaldıracaklarını kaydeden Mehmet Müezzinoğlu, "Bugünkü verilere bakıldığında artı istihdamda 500 binli rakamlara ulaşacağımız konusunda tereddütüm yoktur. İki gün öncesinin rakamlarına göre 309 bin 50 rakımına ulaştık. Bunu ayın 12'si itibariyle yakaladığımıza göre Mart sonunda 450 bin ila 500 bin rakamlarını yakalamış olacağız. 2017 Aralık sonu itibariyle işsizlik rakamları yüzde 10'un altına yüzde 9,5'lara mutlaka inecektir." diye konuştu.

BÜYÜKEKŞİ: "İKİ HAFTADA 127 İHRACATÇIMIZ 3 BİN 140 KİŞİ İSTİHDAM ETTİ"

Mehmet Büyükekşi ise, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine TİM olarak bu yıl 300 bin ek istihdam yaratma hedefiyle katıldıklarını hatırlattı. Büyükekşi, "İstihdam teşvikleri ciddi oranda yeni iş olanakları sağlayacak. Bugün aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı ve beklentilerimizden daha yüksek bir rakam geldi. Ancak İstihdam Seferberliği ve Bakanımızın çalışma ve destekleriyle bu oran 2017'de düşecek. TİM olarak bu oranı düşürmek için, Ülkemize hizmet için, bu seferberlikte var gücümüzle biz de varız. Sadece iki haftada 127 ihracatçımız tarafından 3 bin 140 kişi istihdam edildi." diye konuştu.

Toplantı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

DHA