Mehmet Şimşek: İki başlılık Türkiye'yi krizlere götürür

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Anayasa'daki yapısal sorunları çözmek için olduğunu belirterek, "İki başlılık Türkiye'yi krizlere götürür" dedi.

Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından dar gelirli aileleri yaptırılan bin 201 konutun kura çekimi törenine katıldı. Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan eleştirilerin Türkiye'nin büyümesine ve gelişmesine karşı yapıldığını savundu. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kurulan hükümet ve anlaşmazlıklara değinen Şimşek, şöyle dedi:

"Fikriniz ne olursa olsun, kararınız ne olursa olsun saygılıyız. Millet her zaman doğrusunu bilir, doğrusunu yapar. Ama bu kararı verirken bilgiye dayalı karar verirsek, tabiki ülkemiz, bizler ve çocuklarımız için hakikaten doğru olur. Ben 65'inci hükümette Başbakan Yardımcısıyım. Cumhuriyetimiz 1923'te kuruldu. Daha üzerinden 95 yıl bile geçmedi. 94 yılda, 65 tane hükümet gelmiş. Bu hükümetlerin ortalama ömrü 1 buçuk yıl bile değil. Bakın siz 1.5 yılda konut projesi yapsanız, hemen inşaata başlasanız zor bitirirsiniz değil mi Basit bir konut projesi bile 1 buçuk, 2 yıl alabiliyor. Ama hükümetlerin ortalama ömrü Türkiye'de 1 buçuk yıl. Yani 'Niye bu Anayasa değişikliğine ihtiyaç var, neyi yapamıyorsunuz, neden ülkeyi bu Anayasa değişikliğiyle meşgul ediyorsunuz' diyenlere benim cevabım şu; bu Anayasa değişikliğiyle, getirilecek Hükümet Sistemi bugünün sorunu değil. Bizim bugün için bir sorunumuz yok. Bu bir şahsi mesele değil, parti meselesi değil, bu bir memleket meselesi. Çünkü Türkiye'de tek başına hükümetler maalesef süreklilik arz etmiyor."

'ANAYASA, SADECE MECLİSE ERKEN SEÇİM KARARI ALMA YETKİSİ VERİYOR'

Yeni sistemle ilgili eleştirilere de değinip bilgiler veren Şimşek, şunları söyledi:

"Aslında çok büyük bir yapısal sorunu yani mevcut Anayasa'daki yapısal sorunu çözmek için bu Anayasa değişikliğini yapıyoruz. Nedir bu yapısal sorun Özü şu; mevcut Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanı'na çok yetkiler verilmiş. Şimdi bugün bir sorun yok. Bugün Başbakan da, Cumhurbaşkanı da aynı partiden, bugün geçiniyorlar, idare ediyorlar. Ama önümüzdeki 10 yıllarda başka bir partiden bir Cumhurbaşkanı, başka bir partiden Başbakan olursa iki başlılık Türkiye'yi krizlere götürür. Bu çok önemli bir konudur. Dolayısıyla bu Anayasa değişikliği, Anayasa'daki çok önemli bir yapısal sorunu çözmek içindir, çift başlılığı, bunun getireceği sorunları gidermek içindir. Bu Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak tabi bazı eleştiriler de var. Diyorlar ki 'Bu Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı'na meclisi fesih yetkisi veriyor. Padişaha bile bu kadar yetki verilmedi'. Sevgili kardeşlerim bu eleştiri doğru değil. Anayasa'da Cumhurbaşkanı'na fesih yetkisi verip de Cumhurbaşkanı'nın yönetmeye devam ettiği bir durum asla ve asla söz konusu değil. Anayasa'da böyle bir değişiklik yoktur. Anayasa, sadece meclise erken seçim kararı alma yetkisi veriyor. O zaman meclis hem kendisini, hem Cumhurbaşkanı'nı feshediyor, bundan kimse bahsetmiyor. Aynı şekilde milletin seçtiği Cumhurbaşkanı da meclisi erken seçime götürebiliyor. Dolayısıyla karşılıklı erken seçim kararı alınabiliyor. Ne Cumhurbaşkanı meclisi feshedip icraata devam edebilir, ne meclis Cumhurbaşkanı'nı feshedip yasamaya, kanun çıkarmaya devam edebilir. İşin özü şu; aynı gün meclis ve Cumhurbaşkanı seçimi olduğu için karşılıklı fesih varmış gibi görünüyor ama kimse kimseyi feshetmiyor. Sadece erken seçim kararı çok istisnai hallerde millete, hakeme gitmek için verilmiş, yapılmış bir düzenlemedir. Anayasa değişikliğinizi özü bu. 5 yıl kesintisiz icraat, hükümet krizlerine son, bağımsız ve tarafsız yargı, güçlü meclis, her şeyin de temeli ve esası millet. Meclisi de millet seçecek, hükümeti de millet seçecek."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konuşmasının ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile birlikte konutların kurasını çekip daireleri belirlenen hak sahiplerini kutladı.

DHA