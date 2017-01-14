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Son Dakika: Mehmetçik aşırı soğuklarla boğuşan Kosova halkının imdadına koştu

Mehmetçik aşırı soğuklarla boğuşan Kosova halkının imdadına koştu
13:1514 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Mehmetçik aşırı soğuklarla boğuşan Kosova halkının imdadına koştu
Mehmetçik aşırı soğuklarla boğuşan Kosova halkının imdadına koştu

Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 haftadır aşırı soğuklar ve karın etkili olduğu Kosova'da Türk askeri, Kosova'nın tek Türk köyü olan Mamuşa'nın karlı yollarını temizleyerek ulaşıma açtı. Yaklaşık 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle, ulaşımın engellendiği Mamuşa'da Mehmetçiğin yolları temizlemesiyle ulaşım sağlanmış oldu. Türk askerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç, Mehmetçiğin her zaman Kosova halkının yanında olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

– Türk askerinin yolları temizleme çalışmaları

DHA

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