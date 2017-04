Mehmetçik, 'Türk Seddi'nde kuş uçurtmuyor

TÜRKİYE-Suriye arasındaki 911 kilometrelik hudutta görevli Mehmetçik; 'Türk Seddi' olarak adlandırılan beton bloklar ile örülen duvarla kapatılan sınır hattında sıkı güvenlik önlemi alıyor. Terör örgütü DEAŞ tarafından şehit edilen astsubay Yalçın Nane'nin adının verildiği sınırın sıfır noktasında bulunan karakoldaki askerler de 24 saat eli tetikte, gözü Suriye'de, hududu hem teröristlerden hem de kaçakçılardan koruyor.

Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği sınır hattının Türkiye'ye yakın bazı kesimlerinde terör örgütü DEAŞ ve PYD'nin kontrolü sağlamasıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yeni önlemler alınması kararlaştırıldı. İlk etapta tel örgülerin güçlendirildiği sınırdan kaçak geçişlerin ve kaçakçılığın artması, yabancı militanların da Türkiye üzerinden Suriye'ye geçiş yapmasıyla önlemler daha da artırıldı. Sürekli olarak kameralar ile gözetlenen sınırın daha güvenli hale getirilmesi için Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması başlatıldı. 'Hudut namustur' düşüncesinin ön planda tutulduğu uygulama ile sınır hattına sabit duvar, akordeon, kafes tel ve hendekler kazıldı, gözetleme kuleleri yenilendi ve aydınlatıldı. Fiziki Güvenlik Sistemi kapsamında son olarak 2015 yılından itibaren öncelik terör örgütünün tehdit oluşturduğu bölgeler olmak üzere 911 kilometrelik sınırın tamamının modüler beton blokların birleştirilmesiyle oluşturulacak duvarla kapatılması kararlaştırıldı.

'TÜRK SEDDİ' OLUŞTURULDU

Bu kararın ardından TOKİ ve çeşitli firmalar tarafından 14 ayrı bölgede 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde her biri 7 ton ağırlığında beton blokların üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan seyyar beton bloklar yan yana dizilerek oluşturulan duvar, sınır hattının güvenli hale gelmesini sağladı. 911 kilometrelik sınır hattının yarıya yakın bölümü beton bloklarla örülen duvarla kapatılırken, geri kalan kısmının da sonbahara kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yapımı tamamlanan bölgelerde kilometrelerce uzayan duvar yörede ve askerler arasında 'Türk Seddi' olarak adlandırılıyor. Tamamlanınca 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve 3 bin 500 kilometrelik Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğine taşıyacak olan 911 kilometre uzunluğundaki Türk Seddi, düşmana da korku veriyor. Sınırı kapatan 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine de alınan önlemlere rağmen tırmanmak isteyenlere karşı 60 santimetre yüksekliğinde jiletli tel çekildi.

GAZİANTEP-KİLİS SINIRINDA 100 KİLOMETRE DUVAR

Fırat Kalkanı Harekatı ile gözlerin aylardır çevrili olduğu ve TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenen Cerablus-Azez hattının Türkiye tarafındaki Gaziantep ve Kilis'in Suriye ile olan 169 kilometrelik sınırının 100 kilometrelik bölümü de duvarla kapatıldı. Halen beton blokların yerleştirilmesine devam edilen sınır hattının kalan 69 kilometrelik bölümündeki duvarın da 3 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

Gaziantep ile Kilis'in Suriye sınırında güvenlik için ayrıca saldırılara karşı güçlendirilmiş rokete dayanıklı 67 gözetleme kulesi, 34 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engeli, 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde 146 kilometre de hendek kazıldı, 74 kilometrelik alan da aydınlatıldı. Sınır hattına yıl içerisinde ayrıca 28 yeni gözetleme kulesi yapılacak, 24 kilometrelik bölümün de aydınlatılması sağlanacak.

SINIR 24 SAAT İZLENİYOR

Türk Seddi ile güçlendirilen sınır hattında görev yapan Mehmetçikler, 24 saat gözlerini kırpmadan eli tetikte nöbet tutuyor. Kule ve kulübelerde sürekli olarak sınırı dürbün ve termal kameralar ile gözetleyen hudut birlikleri, birinci derece askeri yasak bölgeler ile özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara sivillerin geçişine izin vermiyor. İnsansız Hava Aracı ve droneler ile de sınır hattının Türkiye ve Suriye tarafı sürekli olarak gözetleniyor. Bunlara ek olarak askerler, 360 derece kamera kaydı yapabilen Kobra adlı zırhlı muharebe aracıyla 24 saat sınır hattını seyir halinde gözetliyor. Aydınlatma sistemi ile gecelerin gündüze dönüştüğü sınırda askerler, ayrıca patlayıcı ve uyuşturucu konusunda eğitimli köpekler ile yaya olarak da devriye görevi yapıyor.

TÜRK SEDDİ İLE KAÇAKÇILIK VE KAÇAK GEÇİŞ BİTİRİLDİ

İç savaşın ardından Suriye'den Türkiye'ye at, araç ve sırtla yapılan kaçakçılık da Türk Seddi adı verilen modüler beton duvar uygulamasının hayata geçmesiyle neredeyse tamamen bitti. 2013 yılında 2 bin 423, 2014 yılında 3 bin 474, 2015 yılında ise 2 bin 44 kaçakçılık olayına müdahale edilen Gaziantep-Kilis sınır hattında duvarın aktif hale geçtiği 2016 yılında sadece 77 kaçakçılık olayı meydana geldi. Duvar uygulaması ile sınırdaki kaçak geçişlerde de önemli oranda düşüş sağlandı. 2014 yılında 60 bin 77, 2015 yılında 12 bin 183 kaçağın geçiş yaptığı sınır hattında geçen yıl yüzde 40 düşüş ile bu sayı 8 bin 531'e geriledi. Bu arada son iki yıllık dönemde Gaziantep ve Kilis sınırından Türkiye'ye geçmek veya gelmek isteyen 634 DEAŞ'lı ve 49 PYD'li terörist yakalandı.

ASKER ELİ TETİKTE, GÖZÜ SURİYE'DE GÖREV YAPIYOR

Önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı sınırın sıfır noktasında görevli Mehmetçikler de Türkiye topraklarına havadan ve karadan yapılabilecek olası saldırılara karşı eli tetikte nöbet tutuyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılarak ÖSO denetimine giren Suriye'nin El Bab bölgesine komşu Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan ve 23 Temmuz 2015'te DEAŞ'lı teröristler tarafından şehit edilen astsubay Yalçın Nane'nin adının verildiği hudut karakolunda görevli askerler de, 'Hudut namustur' ilkesiyle Suriye sınırını teröristlerden ve kaçakçılardan koruyor. Şehit Yalçın Nane Hudut Karakolu'ndaki askerler, sınırın Suriye tarafını kule ve kulübelerden dürbünlerle, termal kameralar ve zırhlı araçlardaki kameralardan sürekli kontrol ederek, olumsuzluk yaşanmasına izin vermiyor.

Sınırın sıfır noktasındaki Şehit Yalçın Nane Hudut Karakolu'nda; eli tetikte, gözü Suriye'de teyakkuz halinde olan askerler sık sık komutanları tarafından da ziyaret ediliyor. 1'inci Hudut Alayı'na bağlı 1'inci Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Arık da sıkça ziyaret ettiği karakoldaki askerlere moral veriyor. Ziyaretinde Teğmen İbrahim Hakkı Irmak komutasındaki karakol askerlerinden tekmil alan Yarbay Arık, hudutta görev yapmanın önemini anlatarak, motive ediyor.

Sınır hattında sürekli olarak göreve hazır bekleyen Mehmetçikler ise gelen ihbarlar veya nöbetçi silah arkadaşlarının gözetleme faaliyeti sırasında fark ettiği olumsuz durumları bildirmesiyle hemen harekete geçiyor. Karakoldan tam teçhizatlı olarak çıkan askerler, hazır bekleyen silahlı zırhlı araçla ihbarın geldiği yere anında intikal ederek gerekli müdahalede bulunuyor.

Sınırda bulunmanın zor ama bir o kadar onurlu olduğunu anlatan askerler ise Türkiye'ye yönelik olası saldırı veya olumsuzlukları engelleyerek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için seve seve görev yaptıklarını ifade etti.

DHA