Mehmetçik Vakfı’ndan bağışçı Rus şirketine teşekkür plaketi

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde faaliyet gösteren Rus şirketi MMK Metalürji, geçen yıl yaşanan terör saldırılarından dolayı, daha önce planladığı çeşitli kutlamaları iptal ederek, bu organizasyonlara ayırdığı bütçeyi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. MMK Metalürji yönetiminin bu kararı Mehmetçik Vakfı tarafından örnek bir davranış kabul edilerek teşekkür plaketiyle karşılık verildi.

Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliği Genel Müdürü Aykut Erollu, MMK Genel Müdürü Deniş Kvasov'u makamında ziyaret ederek plaketi takdim etti. Denis Kvasov, terör saldırıları sonucu Kayseri ve Beşiktaş'ta şehit olan asker, polis, sivil Türk vatandaşlarının ve 19 Aralık 2016 günü Ankara'da bir sanat galerisinde konuşma yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un anısına saygı göstererek, önceden planladıkları yeni yıl kutlamalarını iptal ettiklerini hatırlattı. Terör saldırılarının sadece Türk milletine değil, tüm insanlığa yapıldığını belirten Karlov, "19 Aralık'ta da sadece Rus Büyükelçisine ateş edilmedi. Yüksek değerler içeren barış ve insan hayatından yana olanlara da ateş edildi. Bu yüzden daha önce belirlenen kutlamalar için kullanılacak bütçe ile Türk ulusunun takdirine layık örnek bir yardım kuruluşu olan Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmaya karar verdik" dedi.

TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliği Genel Müdürü Aykut Eroğlu daha sonra Deniş Kvasov'a teşekkür ederek, plaket verdi.

DHA