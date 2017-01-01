Mehmetçik Vakfı'ndan, şehit anne babalarına 'özel' ödeme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı şehit olan erbaş ve erlerin anne- babaları ile resmi nikahlı çocuklu eşlerine, anneler ve babalar gününde 500'er lira ödeyecek. Bu yıl ilk kez yapılacak uygulamada, anneler günü ya da babalar günü ödemesinin yapılabilmesi için istenen belgeler Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından birer mektupla şehit ailelerine bildirildi.

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi emekli Albay Sabri Topdağı, Mehmetçik Vakfı'nın ilk kez bu yıldan itibaren anneler ve babalar gününde, şehit olan erbaş ile erlerin anne- babaları ile resmi nihaklı, çocuklu eşlerine 500'er TL hediye vermeyi kararlaştırdığını açıkladı Anneler ve babalar gününde ödeme yapılabilmesi için gerekli belgelerin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerektiğini vufrgulayan Sabri Topdağı, bu durumun ailelere birer mektupla iletildiğini belirtti. 500'TL'lik yardım yararlanmak için, şehit yakınlarının 1 Mart 2017'ye kadar ilgili bankaya başvuruda bulunmalarını istedi.

ÖLÜM YARDIMI 50 BİN TL

Adres değişikliği veya başka nedenlerle mektup ellerine geçmeyen ailelerin temsilcilikle iletişime geçerek bu konuda destek alabileceklerine dikkati çeken emekli Albay Sabri Topdağı şunları söyledi:

"Mehmetçik Vakfı, vatani görevini yerine getirirken şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına, gazi, engelli Mehmetçikler ile çocuklarına, toplumsal olarak sahip çıkmak gibi önemli bir görevi yerine getiriyor. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Mehmetçik Vakfı ölüm yardımını 50 bin TL'ye çıkardı. Vakıf, kurulduğu güden bu yana bilimsel gelişmeleri takip etmek suretiyle etkin bağış, yardım, yatırım ve tanıtım projeleri ile kendini sürekli geliştirmektedir. Yıllara göre örnek vermek gerekirse, 2013 yılında yapılan yardımların tutarı 57 milyon 140 bin, 2014 yılında, 60 milyon 947 bin, 2015 yılında ise yapılan yardımların tutarı 68 milyon 802 bin TL'dir."

DHA