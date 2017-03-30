Melek Baykal'dan 'Ahududu' oyununda çifte Atatürk mesajı

TİYATRO sanatçısı Melek Baykal, Avcılar'da düzenlenen 'Tiyatro Festivali' kapsamında sahnelenen iki perdelik komedi 'Ahududu'nun finalinde salondaki Atatürk posterini iki eliyle göstererek "Aydınlık güzel günlerimiz gelecektir tekrar" derken, dekordaki saatin 09.05'i gösterdiği dikkat çekti.

Avcılar Belediyesi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle 'Tiyatro Festivali' düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'ndeki etkinlik Tiyatro Ak oyuncularının 'Ne Seninle Ne Sensiz' isimli oyunu ile başladı. Tiyatro etkinliği dün gece Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkin ve Bülent Seyran'ın rol aldığı iki perdelik 'Ahu Dudu' oyunu ile devam etti. Ücretsiz oyun büyük ilgi görürken 400 kişilik salon tıklım tıklım doldu.

Joseph Kesselring'in yazdığı, Nedim Saban'ın uyarlayıp yönettiği 'Ahududu' oyununun dekorunu Barış Dinçel, kostümlerini Günnur Çaras hazırladı. Yaşlı iki kadının yalnızlığa karşı buldukları yöntemi konu edindiği oyunda Suna Keskin'in yanı sırauzun süre sonra bu eserle tiyatroya dönen Melek Baykal ile Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkin ve Bülent Seyran rol aldı. İki yaşlı kadının konaklarına kalmaya gelenleri öldürerek bodruma gömmelerini konu alan iki perdelik komedinin sonunda Melek Baykal iki eliyle salonun duvarındaki Atatürk posterini göstererek "Aydınlık güzel günlerimiz gelecektir tekrar" derken büyük alkış topladı. Sanatçılara çiçek ve teşekkür plaketi verilirken mikrofonu alarak konuşan Avcılar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Özkan Alıntaş, Melek Baykal'ın "Aydınlık günler" diyerek Atatürk'ü gösterdiğini vurgularken oyunun dekorundaki saatin o anda 09.05'i gösterdiğine vurgu yaparak "Şuradaki saate bakmanızı istiyorum. O saat aydınlık Türkiyemiz için çok önemli" dedi.

Avcılar'daki 'Tiyatro Festivali'nde bu hafta içerisinde yetişkinlere yönelik Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış'ın oynadığı 'Ayrılık', Aşkın Şenol, Baransel Gürsoy, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ, Pınar Tuncegil'in rol aldığı 'İvan İvanoviç Var Mıydı', Cengiz Küçükayvaz, Somer Karvan, Seher Terzi, Kirkor Dinçkayıkçı, Burcu Tuna, Güray Yazıcı, Gamze Durmuş, Deniz Yılmaz, Orçun Tansoylu'nun oynadığı 'Akidezadeler' sahnelenecek. Ayrıca hafta sonunda 'Sihirli Sevgi', 'Hoşgeldin Uzaylı' isimli çocuk oyunları canlandırılacak.

DHA