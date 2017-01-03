Meltem'in ölüm nedeni, detaylı otopsiyle belirlenecek

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, yılbaşını birlikte geçirdiği arkadaşı Mustafa Ö.'nün evinde ölü bulunan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen 24 yaşındaki Meltem Yapıcı'nın yapılan ön otopsisinde net bulguya rastlanmadığı, ölüm nedeninin detaylı otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. İfadesine başvurulan Mustafa Ö.'nün 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında işlem yapılıp serbest bırakıldığı bildirildi.

Meltem Yapıcı, yılbaşını tekstil işiyle uğraşan arkadaşı Mustafa Ö. ile birlikte Göksu Mahallesi 679/36 Sokak'taki evinde kutladı. Mustafa Ö., gecenin ilerleyen saatlerinde uykuya dalan Meltem Yapıcı'yı, pazar günü akşam saatlerinde uyandırmak istedi. Mustafa Ö., Meltem Yapıcı'nın hareketsiz yattığını fark edince sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yapıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde polisin yaptığı incelemede, kullanılmış şırınga, bir miktar da esrar bulundu. Meltem Yapıcı'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı, Mustafa Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yapılan ön otopside, genç kadının ölümüyle ilgili net bulgulara rastlanmadığı, ölüm nedeninin detaylı otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi.

Meltem Yapıcı'nın cenazesi dün düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bu arada, Yapıcı'nın yeni yılı kutladığı arkadaşı Mustafa Ö.'nün ise ifadesine başvurulduktan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında işlem yapılıp serbest bırakıldığı bildirildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA