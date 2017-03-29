Memiş: Sağlıkçıya şiddet uygulayan SGK'dan faydalanmasın

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek için şiddeti uygulayanların SGK haklarından 6 ay boyunca faydalanmamaları gerektiğini söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş sendikasının İl Divan Toplantısı'na katılmak üzere Sivas'a geldi. Kentte faaliyet gösteren özel bir restoran da düzenlenen toplantıda konuşan Memiş, sendikal faaliyetleri hakkında sendika üyelerine bilgi verdi. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlarla ilgili düzenlemeler yapıldığını belirten Memiş, şunları söyledi:

"Bunların en önemlisi beyaz kod uygulaması ile şiddetin kayıt altına alınması, güvenlik tedbirlerinin artırılması ve hep 'hasta hakları var, çalışan hakları yok' derdik, çalışan hakları birimlerinin kurulması gibi önemli kazanımlar elde ettik. Daha sonra, mecliste kurulan Şiddeti Araştırma Komisyonu'na vermiş olduğumuz öneriyle birlikte sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması gibi çok önemli kazanımların altına imza attık. Ama maalesef bu konuda savcılar gereğini yapmıyor. Arkadaşlarımız saldırıya uğruyor ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılıyor. Şiddet uygulayanlar mutlak suretle tutuklu yargılanmalıdır. Sürekli takip ettiğimiz bir önerimiz daha var. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) haklarından 6 ay boyunca faydalanmamalıdır. Nasıl ki SGK'ya borcu olan kişi cebinden para verip harcıyorsa benim sağlık çalışanıma şiddet uygulayan kişinin de 6 ay boyunca SGK sağlık giderini ödemesin ve o kişi cebinden ödemek zorunda kalsın. Biz bunun şiddete karşı caydırıcı olabileceğine inanıyoruz. Bunu inşallah sağlıkta şiddete sıfır toleransa getirmek noktasında sendika olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayretindeyiz."

DHA