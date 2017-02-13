Memura indirimli mobilya

MEMUR-Sen Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, 1 milyon üyenin indirimli mobilya alabileceğini söyledi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz beraberindeki 30 kişilik ekiple Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde açılan Türkiye’de ilk olan Mobiliyum AVM’sini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yanbaz ve beraberindeki ekibi Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarette Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han arasında, memurlara mobilya satışında indirim sağlanması konusunda mutabakata varıldı. Protokol, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

YÜZLERCE DEFA EVET DİYORUZ

Ziyarette konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, referandum konusunda değerlendirmede bulundu. Parlamenter sistemin ideal bir sistem olmadığını belirten Yanbaz, "Daha özgür ve istikrarlı bir Türkiye için istikbalinden beklentisinden olan çocuklarımız için elbette evet diyeceğiz" dedi.

KAOSLARI TÜRKİYE’NİN YAŞAMAYACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ

2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra memurların haklarındaki değişimle ilgili değerlendirme yapan Yanbaz, “Sizin özgürlüklerdeki artışınız sizin refah payınızdaki artışınızla eş anlamlılık arz ediyor. 2000 yılları öncesinde memurlarının maaşlarının ödenemeyeceği günlerden, biraz daha istikrarlı bir hükümetle beraber artık bu gün pazarlık payımızın ne alacağımızı konuşacağımız günlere geldik. 2000 yılları öncesindeki ekonomik kaosları Türkiye’nin yaşamayacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

1 MİLYON MEMURA İNDİRİMLİ MOBİLYA

1 milyon memur-sen üyesine yönelik mobilya alımında indirimin uygulanacağını ifade eden Yanbaz, “Avantaj kartlar şeklinde bir çalışmamız var. Tüm Türkiye’deki memurlarımızı kapsayacak şekilde bir anlaşma yapmak mümkün olacaktır. Biz biraraya gelir bunun altyapısını oluştururuz. Sözleşmeye dökeriz. Mobiliyum AVM’deki tüm işyerlerinden indirimli alım söz konusu olacaktır. Üyelerimiz için bir avantaja dönüşmesi sevindiricidir. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ise, İnegöl’de ihracat yüzde 55’ini yapan firmaların Mobiliyum AVM bünyesinde olduğuna dikkat çekerek, “400 milyon dolara yakın bir mobilya ihracatı söz konusu. Mobilyada söz sahibi olduğumuz Mobiliyum AVM’miz, Türkiye’nin en büyük STK’sına neler yapabilirizi konuşuyoruz.” diye konuştu.

MEMURA İNDİRİMLİ MOBİLYA

Türkiye genelinde memurlar anlamında ciddi bir potansiyelin var olduğuna dikkat çeken Han, “Nihai tüketici buraya çok büyük bir fiyat avantajı ile gelebilir. Anlaşmalar yapıldıktan sonra indirimlerimiz olacaktır. İlerleyen günlerde gerekli çalışmaları yaparız. Taksitlendirme de yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

DHA