MemurSen Genel Başkanı Yalçın: 16 Nisan bu ülkenin kaderidir

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Ali Yalçın, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili olarak, "16 Nisan bu ülkenin kaderidir. 16 Nisan yarına ilişkin yürüyeceğiz mi, büyüyeceğiz mi, yine her defasında tökezleyeceğiz mi Bunun kararının verileceği kader anıdır" dedi.

Sivas'ta 'Memur-Sen'e Davet, Tercihimiz Evet' buluşması gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ak Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 16 Nisan da yapılacak olan referandumu değerlendirdi. Ali Yalçın, "16 Nisan bu ülkenin kaderidir. 16 Nisan yarına ilişkin yürüyeceğiz mi, büyüyeceğiz mi, yine her defasında tökezleyeceğiz mi Bunun kararının verileceği kader andır. 16 Nisan'da bizim yola çıkışımıza, bizim ortaya ter akıtışımıza karşın 'siz bir emek hareketisiniz niye bunlara giriyorsunuz' diyerek bu işin sanki siyasetin bir yarış alanı bir kavga alanı gibi göstermeye çalışan bir manipülatif hareketle alanda kirli bir dalga oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

'Hayır' kampanyası yürütenlerin bilinçili olarak kafa bulandırmaya çalıştığını öne süren Ali Yalçın, "Türkiye parlamenter sistemi geride bırakarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bundan sonra on yılların, yüz yılların geleceğini belirleyecek bir kritik eşik yaşıyor. Bu eşiğe ilişkin hayır kampanyası yürütenlerin bu anlamda kafa bulandırmaya, beyin sulandırmaya çalışmaları kesinlikle bilinçli bir harekettir. Referandumda 'Hayır' demek PKK'lı olmak demek, 'Hayır' demek FETÖ'cü olmak demek değildir. Referandumda 'Hayır' demek PKK'ya bayram ettirmek, FETÖ'ye göbek attırmak, Hollanda'ya lokma döktürmek, Almanya'ya cümbüş yaptırmaktır. Onun için sözün tamamı arif olanlara söylenmez. Bizim konuşmamıza gerek yok. Birbirimize bakarak anlarız biz" diye konuştu.

DHA