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İzmir Haberi: Menderes'te kaçak kazıya 7 gözaltı

Menderes'te kaçak kazıya 7 gözaltı
13:063 Nisan 2017
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Menderes'te kaçak kazıya 7 gözaltı
Menderes'te kaçak kazıya 7 gözaltı

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes'in Görece Mahallesi'nde Roma dönemine ait höyük ve tarihi eser kalıntılarının olduğunu düşünen 7 kişiyi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Değirmensırtı bölgesinde kaçak kazı yaparken yakalanan N.Ö., Ö.B., H.Ö., B.K., M.A., Y.K. ve H.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 kazma, 2 kürek, 1 balyoz ve 1 manivela ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

 

DHA

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