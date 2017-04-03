Menderes'te kaçak kazıya 7 gözaltı

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes'in Görece Mahallesi'nde Roma dönemine ait höyük ve tarihi eser kalıntılarının olduğunu düşünen 7 kişiyi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Değirmensırtı bölgesinde kaçak kazı yaparken yakalanan N.Ö., Ö.B., H.Ö., B.K., M.A., Y.K. ve H.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 kazma, 2 kürek, 1 balyoz ve 1 manivela ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA